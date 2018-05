Ein eingespieltes Team

Bei der Obduktion des verstorbenen Patienten kann die Gerichtsmedizinerin Lisa Wolter zwar ausschließen, dass dem Schwerkranken Sterbehilfe geleistet wurde, allerdings ist der Tote mit nicht zugelassenen Medikamenten behandelt worden. Martina Seiffert und ihr Team finden heraus, dass in der Klinik auch andere Patienten illegal medikamentös behandelt wurden, und das Mordopfer Dr. Jochmann war diesem Experiment anscheinend auf der Spur. Wer vom Klinikpersonal war so skrupellos, Versuche an sterbenskranken Patienten durchzuführen?



Bei weiteren Ermittlungen richtet sich der Verdacht auf die Oberschwester Dorothea Menzel und die Klinikchefin Dr. Verena Holl. Doch die Beweislage ist schwierig. Die Oberschwester hat weder den Wissensstand noch die Kontakte zur Pharmaindustrie, um lukrative Medikamententests durchzuführen, und Dr. Holl hat für die Tatzeit ein wasserdichtes Alibi. Wer steckt hinter den unmenschlichen Machenschaften in der Klinik?