Rehberg behauptet, Josef Stockbauer habe seine Schwester Melanie Rehberg vor 30 Jahren in Frankreich ermordet. Die Kriminalhauptkommissare Martina Seiffert und Jo Stoll recherchieren in dem alten Mordfall und finden heraus, dass Josef Stockbauer tatsächlich in Frankreich wegen Mordes verurteilt wurde. Die Bundesrepublik Deutschland hatte die Auslieferung an Frankreich abgelehnt. Seitdem hatte Harald Rehberg alles dafür getan, Josef Stockbauer seine gerechte Strafe zukommen zu lassen. Ist Rehberg wirklich so weit gegangen, Selbstjustiz zu üben? Und welche Rolle spielte dabei seine Tochter Mel?



Zunächst geraten jedoch Jana und Albrecht Stockbauer in den Fokus des Ermittlerteams. Jana Stockbauer wird verdächtigt, weil sie über Jahre hinweg von ihrem Mann betrogen wurde. Der Bruder, Albrecht Stockbauer, hat ein Motiv, weil Josef Stockbauer ohne Rücksicht auf die Familientradition die Autovermietung verkaufen wollte.



Dann erreicht das SOKO-Team eine überraschende Nachricht aus Frankreich: Dort hatte ein anonymer Anrufer behauptet, Josef Stockbauer in einer stillgelegten Arsen-Grube abgelegt zu haben. Als die Polizei dort aufgetaucht war, hatte sie aber niemanden gefunden. IT-Experte Rico Sander findet heraus, dass die anonyme Anruferin Mel Rehberg war. Sie und ihr Freund Felix Dörfner planten die Entführung von Josef Stockbauer nach Frankreich, damit dort der Gerechtigkeit Genüge getan werden konnte. Felix Dörfner gesteht, Stockbauer entführt zu haben. Er behauptet aber auch, dass er ihn, gegen Bezahlung von 50 000 Euro, nach Deutschland zurückgebracht und freigelassen habe. Mit dem Mord will er nichts zu tun gehabt haben.



So rätselhaft die Todesumstände Stockbauers auch anmuten mögen, das SOKO-Team lässt sich auch in diesem Fall nicht davon abhalten, aus den Indizien die richtigen Schlüsse zu ziehen.