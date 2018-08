Herbstzeitlose

Prof. Lisa Wolter präsentiert bald darauf den toxikologischen Befund: Sven Franke starb durch das Pflanzengift Colchicin, das in der Herbstzeitlosen vorkommt. Gisela Stein und ihr Altenpfleger hatten am Morgen ein Bärlauch-Omelette gegessen, und Bärlauch sieht der Herbstzeitlosen zum Verwechseln ähnlich. War das Ganze ein Unfall, oder hat jemand den beiden die giftige Pflanze absichtlich untergeschoben?



Der Enkel von Gisela Stein, Ansgar Stein, ist mittlerweile zur Befragung auf dem Präsidium eingetroffen. Er sagt aus, er habe den Bärlauch im Wald gepflückt und seiner Oma mitgebracht. Er gibt auch zu, dass er die beiden Pflanzen vertauscht haben könnte. Kann die SOKO Stuttgart glauben, dass es sich nur um ein Versehen gehandelt hat? Denn Ansgar Stein hat hohe Schulden und wäre der Alleinerbe von Gisela Steins Vermögen.



KTU-Leiter Jan Arnaud findet heraus, dass die Herbstzeitlosen aus dem Garten von Frau Stein stammen. Jemand muss sie dort abgeschnitten und unter den Bärlauch gemischt haben. Weitere Recherchen der Kommissare bringen eine neue Verdächtige zu Tage: Ulrike Sänger, die ehemalige Krankenpflegerin von Gisela Stein. Sie wurde damals entlassen, weil sie die alte Dame angeblich misshandelt hat und ihr unter anderem die Brandwunde zugefügt haben soll. Doch die Pflegerin bestreitet diese Vorwürfe und beteuert ihre Unschuld. Hat sie Gisela Stein vergiftet, weil die ihre berufliche Laufbahn zerstört hat?



Um mehr über Ansgar Stein in Erfahrung zu bringen, wollen die Ermittler mit Jürgen Majowski sprechen. Der Ehemann von Ingrid Majowski betrieb damals eine Apotheke, und Ansgar war sein Auszubildender. Doch Jürgen Majowski ist verschwunden, und seine Frau Ingrid verstrickt sich immer mehr in Widersprüche. Was verheimlicht die alte Dame dem SOKO-Team? Und was hat der verschwundene Ehemann mit der Vergiftung zu tun?