Die Schauspielerin Astrid M. Fünderich im Gespräch

Fünderich: Eigentlich wollte ich schon immer Schauspielerin werden - ich habe mich aber nicht getraut und meine Eltern seinerzeit sehr unterschätzt. Sie waren viel toleranter, als ich dachte. Das Geologie-Studium habe ich mir aber selbst ausgesucht, und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Die Schauspielerei blieb allerdings immer mein Traum, und kurz vor dem Abschluss in Aachen hat sich etwas am Theater ergeben. Ich habe eine Woche nicht geschlafen und war dann nie wieder an der Uni. Ich habe diesen Entschluss bis heute nicht bereut.