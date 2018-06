Interview mit Schauspielerin Sylta Fee Wegmann

Wegmann: Nelly ist zwar die Kleinste, wird von Ihren Kollegen aber voll akzeptiert und respektiert. Im Prinzip ist sie ein bisschen wie ein kleiner Pitbull: energiegeladen, angstfrei und manchmal auch fast zu verbissen. Dadurch wirkt sie auf ihr Umfeld oft unsensibler, als sie eigentlich ist. Im Prinzip will sie eben einfach nur immer alles richtig machen. Und dabei schießt sie halt regelmäßig über das Ziel hinaus. Zwischen Martina und ihr besteht eine Art Mutter-Tochter-Verhältnis. Zu ihr schaut Nelly auf, ihr möchte sie gefallen. In Jo hat sie dagegen eine Art Gleichgesinnten gefunden. Beide interessieren sich für schnelle Autos und nehmen es mit den Regeln eben auch nicht immer so genau. Was ihr Auftreten und ihre Interessen angeht, ist Nelly da ohnehin nicht die typische junge Frau, eher eine Art moderner Tomboy. Da blitzt halt immer mal wieder etwas sehr Jungenhaftes auf.