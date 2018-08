In Vino Veritas

Als erster Verdächtiger rückt Jakub Dudka in den Fokus der Kommissare, denn er hatte in der Nacht vor dem Mord eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Opfer und ist seitdem verschwunden. Doch dann wird der polnische Lesehelfer auf der Flucht aufgegriffen. Bei seiner Vernehmung gibt er zwar zu, sich mit dem Opfer geprügelt zu haben, aber was den Mord betrifft, beteuert er seine Unschuld.



IT-Spezialist Rico Sander hat unterdessen herausgefunden, dass es gar keinen Pavel Lipinski gibt, also die Angaben, die das Opfer auf dem Personalbogen angegeben hat, falsch sind. Wer ist der Tote wirklich?



Das SOKO-Team nimmt auch die Familie der Winzerin Annette Grölle unter die Lupe. Dabei kommt heraus, dass deren Tochter Nora behauptet hat, Pavel Lipinski hätte ihr nachgestellt. Wollte ihr Vater Thomas seine Tochter schützen und hat darum den Erntehelfer umgebracht? Oder hat Nora gelogen?



Doch dann bekommt der Fall eine entscheidende Wendung: Rico Sander hat durch intensive Recherche herausgefunden, dass das Opfer in Wirklichkeit Journalist war und undercover auf dem Hof recherchiert hat. Nun stellt sich der SOKO Stuttgart die Frage, was an Grölles Weingut so interessant sein könnte, dass ein Journalist sich dort einschleust. Und was hat er herausgefunden, das ihn schlussendlich das Leben gekostet hat?