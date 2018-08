Karl Kranzkowski wurde 1953 in Drieberg bei Schwerin geboren und lebt in Stuttgart und Berlin.

Von 1976 bis 1979 studierte er an der Staatlichen Schauspielschule Rostock. Seine Theaterengagements führten ihn nach Nordhausen, Bautzen, Stendal und Magdeburg. Von 1989 bis 1997 gehörte er zum Ensemble des Deutschen Theaters Berlin. Neben seiner Theaterarbeit war Kranzkowski in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen, darunter in Krimiserien wie "Wolffs Revier", "Polizeiruf 110" und "Tatort". Bei ZDF-Krimis wirkte er unter anderem mit in "Bella Block", "Kommissar Stolberg" sowie in SOKO-Serien in verschiedenen Städten.