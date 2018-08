Kleine Kreuzfahrt

Friedemann Sonntag, der Leiter der SOKO-Asservatenkammer, saß zum Tatzeitpunkt an Deck des Schiffes und genoss seinen freien Tag.



Die SOKO Stuttgart beginnt, auf dem Ausflugsschiff zu recherchieren. Dort hat Tanja Dräger mit Volker Neumann zusammengearbeitet - einem Finanzberater, der dubiose Verkaufsveranstaltungen auf dem Schiff abhält. Außerdem war er nicht nur Tanjas Chef, sondern auch ihr Geliebter.



SOKO-Chefin Martina Seiffert kümmert sich um den Ehemann des Opfers, Gerd Dräger, der sich nach und nach in Lügen verstrickt. Währenddessen gehen Kommissar Jo Stoll und Kriminaldirektor Michael Kaiser an Bord und nehmen undercover an einer Veranstaltung Neumanns teil. Dabei stellen sie fest, dass dort Rentner systematisch mit unrealistischen Immobiliengeschäften abgezockt werden. Besonders fällt dem SOKO-Duo eine ältere Dame, Marga Haubach, ins Auge. Sie scheint eine Schlüsselfigur in Volker Neumanns System zu sein. Aber warum sollte die Rentnerin Tanja Dräger aus dem Weg geräumt haben?



Das Motiv des Ehemannes scheint da plausibler: Er könnte seine Frau zur Rede gestellt, sich mit ihr gestritten und sie aus Wut über die Reling gestoßen haben. Und welche Rolle spielt Harald Fischer, der Kapitän des Schiffs? Er hat sich zwar von Neumann Geld geliehen und ihm sein Schiff als Pfand überschrieben - aber auch das scheint zunächst kein Motiv für den Mord an der jungen Frau zu sein.



Als Friedemann Sonntag erkennt, dass nicht nur der Mann des Opfers, sondern auch dessen Sohn Lucas auf dem Ausflugsdampfer waren, erscheint der Fall in einem neuen Licht: Musste der Junge den Mord an seiner Mutter beobachten? Ist er ein wichtiger Zeuge?