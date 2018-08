Der ist Koi-Züchter und momentan auf der Suche nach einem geeigneten Laichpartner für seine Koi-Frau Marilyn. Als Jan Arnaud Brunners Fingerabdrücke an der Gartentür des Opfers sicherstellt und Jo Stoll den verschollenen Koi bei ihm zu Hause findet, scheint der Fall bereits gelöst - wäre da nicht die Alarmanlage in der Villa Sänger. Denn jemand hat sich kurz vor der Tatzeit Zutritt zum Haus verschafft - mit dem Sicherheitscode. Das lenkt den Fokus der Ermittler auf Roland Kohlhaas, den Nachbarn des Opfers, der ihm vor einem Jahr die Alarmanlage eingebaut hat. Er beteuert jedoch seine Unschuld und gibt an, zur Tatzeit geschlafen zu haben.



Währenddessen findet Rico Sander heraus, dass in den vergangenen Wochen vier anonyme Anzeigen wegen Lärmbelästigung durch Frosch-Quaken bei den Kollegen eingegangen sind. Bei der Analyse der Tonaufnahme wird klar, dass der anonyme Anrufer der Nachbar Roland Kohlhaas ist. Auf den Aufzeichnungen droht er sogar, sich selbst um das Problem zu kümmern, wenn die Polizei nichts unternehme. Hat sich Kohlhaas wirklich um das Problem gekümmert und ist dabei zu weit gegangen?



Bei einer Hausdurchsuchung finden die Spurensicherer dann auch das Tatwerkzeug: einen Flachspaten, an dem Blut des Opfers nachgewiesen werden kann. Roland Kohlhaas ist aufgebracht, als er von den angeblichen Beweisen erfährt. In seiner Vernehmung verliert er die Beherrschung und kann nur schwerlich von Jo Stoll gebändigt werden.



Obwohl alle Indizien gegen Roland Kohlhaas sprechen, ist den Ermittlern nicht klar, warum er die Tatwaffe nicht entsorgt hat. Diese Unaufmerksamkeit passt nicht zu seinem selbstbewussten Auftreten und dem detailliert geplanten Tathergang. Die SOKO Stuttgart steht vor einem Rätsel.