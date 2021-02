Der Rechtsanwalt war am Mordabend in ihrem Bistro auf der Geburtstagsfeier seiner Tochter Vanessa. Die geistig eingeschränkte junge Frau arbeitet im "Na und!" als Köchin. Auf der kleinen Feier waren unter anderen auch Vanessas geistig eingeschränkter Freund und Kellner Tim sowie Dr. Meurers Ehefrau und Vanessas Mutter Birgit.



Die SOKO-Kommissare erfahren, dass Burkhardt Meurer ausgerechnet auf der Feier seiner Tochter mitteilte, dass er ihren Umzug in eine Einrichtung bei Flensburg veranlasst habe. Der Schock sitzt bei allen tief, aber wurde deshalb einer von ihnen zum Mörder? Vor allem Vanessa und Tim geraten in den Fokus der Ermittlungen. Einiges deutet darauf hin, dass einer der beiden oder womöglich beide gemeinsam Dr. Meurer erschlugen, um nicht getrennt zu werden. Denn für die beiden stand nicht nur ihre Beziehung auf dem Spiel.