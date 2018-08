Man stirbt nur zweimal

Die Prostituierte, die für die Escort-Agentur "Venus-Lounge" gearbeitet hat, ist seit dem Vorabend verschwunden. Über den verschlüsselten Terminkalender der Agentur kann IT-Spezialist Rico Sander den Abend vor der Tat rekonstruieren: Maria Korvansky hatte sich mit einem ihrer Kunden, dem konservativen Politiker Karsten Lennartz, getroffen. Der bestreitet aber vehement jeglichen Kontakt zum Rotlichtmilieu.



Doch als die SOKO Stuttgart herausbekommt, dass er dem Opfer bedrohliche Textmitteilungen geschickt hat, muss Lennartz die Beziehung zu Maria Korvansky zugeben. Jetzt stellt sich die Frage: Waren seine Drohungen ernst oder - wie er behauptet - nur ein harmloses Spiel?



Durch eine Befragung der Escort-Agentur-Chefinnen Annabel Bäumler und Lilly Marbach kommt das Team um SOKO-Kommissarin Martina Seiffert auf die Spur eines weiteren Verdächtigen: Klaus Bühler. Der Betreiber mehrerer Rotlichtläden und Spielcasinos ist für die SOKO Stuttgart kein Unbekannter. Wollte Bühler die "Venus-Lounge" übernehmen, und war der Mord an Maria Korvansky eine letzte Warnung an Bäumler und Marbach?



Als Bühler kurz darauf angeschossen wird, ändert sich die Spurenlage. Zudem wird endlich Maria Korvanskys Leiche gefunden. Doch Gerichtsmedizinerin Professor Lisa Wolter steht vor einem Rätsel: Diese Frau wurde erst vor ein bis zwei Stunden ermordet. Wie kam dann aber diese große Menge ihres Bluts in das Apartment? Ist Maria Korvansky erst jetzt an den Folgen des großen Blutverlustes gestorben? In den Fokus der Ermittlungen geraten nun die Chefinnen des Opfers, die sich immer mehr in Lügen verstricken.