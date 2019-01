Nina Gnädig wurde 1980 in Nürnberg geboren, wuchs in Bayern auf und machte in Baden-Württemberg Abitur. Nach einem Studium Generale an der Sorbonne in Frankreich machte sie ihre Schauspielausbildung von 2002 bis 2005 an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelsohn-Bartholdy" in Leipzig, wobei sie die letzten beiden Studienjahre im Studio am Staatsschauspiel Dresden absolvierte.