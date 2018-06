Schrödingers Katze

Prof. Wolter meldet Zweifel an der Theorie des Selbstmordes an: Sie kann im Körper des Toten Spuren eines Medikaments nachweisen, das zur Bewusstlosigkeit und dadurch zum Unfall geführt haben könnte. Gleichzeitig stellt sich heraus, dass Jana Leitner in Professor Lorentz verliebt war und ihn aus verletztem Stolz angezeigt hat. Das macht neben der jungen Studentin auch ihren Freund Lars Werner verdächtig. Wollte er seinen Rivalen aus dem Weg räumen?



Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass die Sexaffäre des toten Professors einen noch viel größeren Skandal ans Licht gebracht hätte. Denn offenbar hat Lorentz akademische Titel gegen Geld veräußert. Seine Gattin, Hilde Meyer-Lorentz, scheint von diesen zwielichtigen Geschäften gewusst zu haben.



Verdächtig ist ebenso Dr. Bernhard Wittstock, der in der Politik als Nachfolger des Landeswissenschaftsministers hoch gehandelt wird, seinen Doktortitel aber nicht legal erworben zu haben scheint. Ein Skandal um gefälschte akademische Titel hätte seine Karriere ruiniert.



Und schließlich tut sich noch eine weitere Spur auf. Sie hängt mit Lorentz' Forschungsarbeit über das mathematisch-physikalische Theorem des berühmten Physikers Erwin Schrödinger zusammen: Lorentz stand kurz vor dem großen wissenschaftlichen Durchbruch. Und anscheinend gab es im Kollegium einen erbitterten Neider.