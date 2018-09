Zur Folge 200 gibt es einen besonderen Leckerbissen für SOKO-Stuttgart-Fans:

Regisseur Gero Weinreuter nimmt uns mit zum Dreh und zeigt uns in seinem Vlog, wie die Jubiläumsfolge entstand. Er hat im Wochenrhythmus seine Arbeit dokumentiert und stellt uns alle Gewerke vor, die über den gesamten Produktionszeitraum an einer SOKO-Folge mitarbeiten.



Präsentiert wird das Ganze in mundgerechten Häppchen im Zeitraffer.