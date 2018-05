Stimmen der Straße

Dass sich die 15-Jährige in Kreisen bewegt, in denen ein Mord passiert, beunruhigt Martina Seiffert. Cordula kann dem Ermittler-Team einen ersten Einblick in die Szene verschaffen: Der Tote gehörte einer von zwei rivalisierenden Gangs an, die sich - bis dahin - nur mit Worten bekriegt hatten. Durch den Mord an Rene scheint aber eine andere Ära angebrochen zu sein.



Die "SOKO Stuttgart" steht unter Druck: Sie muss ihre Ermittlungen in der Hip-Hop-Szene schnell zum Erfolg bringen, bevor Gewalt und Gegengewalt der verfeindeten Crews auf der Straße zu eskalieren drohen.



Da bei dem Toten eine große Menge Marihuana gefunden wurde, vermuten die Kommissare zunächst, Rene Eberle sei Opfer eines Drogenkriegs geworden.



Doch dann fällt der Verdacht auf Azem Agaj, genannt MC GMix, den Anführer der Gruppe "Street Vinyl". Seine Zwillingsschwester Dunja hatte eine Beziehung mit dem Opfer, eine Tatsache, die unter den rivalisierenden Gangs nicht toleriert wird. Dunja bestätigt, mit Rene zusammen gewesen zu sein, im Wissen, dass sie damit den Hass ihres Bruders auf sich gezogen hat. Vielleicht auch auf Rene?



Renes bester Freund Jannik Menzel bringt die Kommissare auf eine andere Spur: Rene habe mit Dunja nur angebändelt, um Azem zu provozieren. In Wirklichkeit seien Rene und er ein Paar gewesen. Ist das die Wahrheit? Wollte Dunja sich an Rene rächen? Oder hat Jannik aus unerwiderter Liebe seinen Freund getötet?