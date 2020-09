2008 folgte die Hauptrolle der Tänzerin Luna in der Coming-of-Age-Geschichte "Little Paris" von Miriam Dehne. Im gleichen Jahr war Sylta Fee Wegmann in Marco Petrys Fernsehfilm "Machen wir´s auf Finnisch" zu sehen. Das ZDF besetzte sie in einer Folge von "Wilsberg" (2009). Im Februar 2012 übernahm die Schauspielerin eine Episodenhauptrolle in dem preisgekrönten "Tatort – Der traurige König" (2012). Von 2012 bis 2014 war sie dann regelmäßig im ZDF in der Krimi-Reihe SOKO Stuttgart zu sehen.