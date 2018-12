Tod im Bunker

Den ersten Hinweis auf einen möglichen Verdächtigen liefert die Scorekarte von Frank Herzog: Am neunten Loch wechselt die Schrift. Wer ist die Person, die das Opfer womöglich als Letztes gesehen hat? Die Handschrift wird von Golflehrer Ronny Schenker als die seiner Kollegin Ruth Metzler identifiziert. Zu diesem Umstand befragt, gibt Ruth Metzler sofort zu, bis zum neunten Loch mit Herzog gespielt zu haben. Dann habe sie ihr Spiel beendet, was nicht unüblich sei.



SOKO-Kommissarin Anna Badosi hat mittlerweile Frank Herzogs Frau Manuela befragt. Sie kann sich nicht erklären, wer so etwas getan haben soll. Doch Anna Badosi bemerkt, dass etwas mit Manuela Herzog nicht stimmt. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass die Ehe schon seit Langem in Schieflage ist, denn Frank Herzog hatte seit einigen Jahren eine Affäre mit Ruth Metzler, die er auch reichlich beschenkte. War es die Tat einer eifersüchtigen Ehefrau? Zumindest hatte Manuela Herzog ihrem Mann noch am Tatmorgen eine Szene gemacht.



Als KTU-Leiter Jan Arnaud einen Brillanten, der eindeutig Ruth Metzler zugeordnet werden kann, im Sand des Golfbunkers findet, verdichtet sich der Verdacht gegen sie. Sie gesteht, die Affäre am Morgen beendet zu haben, weil Frank Herzog sich nicht von seiner Frau trennen wollte. Grund genug für einen Mord?



Mittlerweile kommt die SOKO Stuttgart auf eine weitere heiße Spur: Der Golfladenbesitzer Hanno Meister hatte immense Spielschulden bei Herzog. Hat er seinen Arbeitgeber deswegen erschlagen?