Tod im Wasser

Hat vielleicht der Ehemann des Opfers den Brunnen vergiftet, um den Mord an seiner Frau zu verschleiern und so skrupellos den Tod von mehreren Menschen in Kauf genommen? Martina Seiffert und ihr Team stehen vor einem Rätsel.



Als jedoch ein zweiter Erpresserbrief im Rathaus eintrifft, gibt es keinen Zweifel mehr: Die Ermittler haben es mit zwei parallelen Fällen zu tun. Die SOKO gerät unter enormen Zeitdruck, da ihnen zur Lösung des Falles nur noch wenige Stunden bleiben, sonst wird der Attentäter das gesamte Trinkwasser der Stadt vergiften.



In der Hoffnung, den Täter zu fassen, lässt sich Kriminaldirektor Kaiser auf eine Geldübergabe ein. Der dabei festgenommene mutmaßliche Täter behauptet aber, nur ein Mittelsmann zu sein. Können die Ermittler den zweiten Täter finden, bevor die deponierte Zeitbombe das Grundwasser Stuttgarts vergiftet?