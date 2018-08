Tödliches Idyll

König hat sich, nachdem er seinen Job gekündigt und sich von seiner Frau getrennt hatte, dauerhaft auf dem Campingplatz niedergelassen, um sich als freier Künstler den schönen Dingen des Lebens zu widmen.



Während Ilse Vogelmann ein sehr freundliches Verhältnis zu dem neuen Bewohner auf dem Platz pflegte, war besonders ihrem Mann Alfred der Freigeist Eberhard König ein Dorn im Auge. Doch ist das Grund genug, einen Mord zu begehen?

Auch hat König sich mit der Frau eines anderen Campers vergnügt: Katrin Buchwald. Da deren Ehemann Ingo eine auffällige Verletzung an der Hand hat, gerät er in Verdacht, seinen Nebenbuhler beseitigt zu haben.



Doch die Campingplatzgemeinschaft schweigt eisern, so dass sich SOKO-Chefin Martina Seiffert gezwungen sieht, andere Ermittlungsmethoden anzuwenden. Sie schickt Rico Sander und Anna Badosi in den Undercover-Einsatz.