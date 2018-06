Türen der Stadt

Die SOKO vermutet zunächst einen Machtkampf im Türstehermilieu. Denn wer den Eingang eines Clubs kontrolliert, bestimmt auch, ob Drogen in die Disko gelangen. Oliver Kalmus galt in der Szene als unbestechlich und bot der Drogenmafia die Stirn. Musste er deshalb sterben?



Die Ermittler untersuchen auch das persönliche Umfeld des Türstehers, der sich durch seine machtvolle Position und sein selbstbewusstes Auftreten Feinde gemacht hat. Ein solcher könnte Manni Büchner sein. Denn der zwielichtige Besitzer eines Taxiunternehmens hatte Ärger mit seinem ehemaligen Freund Kalmus.



Um einen möglichen Machtkampf im Milieu zu verhindern, ermittelt das SOKO-Team undercover und macht so einen Clubbesucher ausfindig, der in der Mordnacht auffiel: Mirco Miszec. Es stellt sich heraus, dass Mirco in engem Kontakt zu Manni Büchner steht, der mit Drogen handelt. Ist der Streit zwischen Kalmus und Büchner eskaliert? Hat Büchner den Türsteher kaltblütig ermordet? Und welche Rolle spielt Mirco Miszec?