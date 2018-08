Um Haaresbreite

Denn die Tageseinnahmen waren schon zur Bank gebracht worden. Haben die Räuber den Friseur aus Wut über die leere Kasse getötet?



Am Tatort treffen die Kommissare der SOKO Stuttgart auf die Stylistin Ramona Bellinghaus. Sie ist vollkommen aufgelöst, als sie das Opfer sieht. Es stellt sich heraus, dass sie dessen Freundin ist. Ramona bestätigt den Ermittlern, dass Tony Stehr auch nach Ladenschluss noch wichtige Kunden empfing. Schnell ist klar: Stehrs letzte Kundin hieß Ilona Grundner. Doch sie gibt an, den Termin gecancelt und den Abend mit der Chefin des Salons, Anja Garcia, verbracht zu haben - was diese bestätigt.



Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass Paul Deus, ein bekannter Stuttgarter Modedesigner, abends noch beim Opfer im Salon war. Deus bestätigt das. Zur Tatzeit war er allerdings auf einer Premierenfeier im Staatstheater - ein wasserdichtes Alibi.



Die Ermittler machen sich nach und nach ein Bild des Opfers: Tony Stehr ließ sich von seinen Kundinnen aushalten und reich beschenken - mit einigen ging er sogar ins Bett. Hat ihn seine Verlobte aus Eifersucht ermordet? Um hinter die schicke Fassade des Edelsalons schauen zu können, tritt die Kommissaranwärterin Nelly Kienzle kurzentschlossen ein Praktikum im Salon an und erfährt in ihrem Undercover-Einsatz, dass Tony Stehr noch mehr dunkle Geheimnisse hatte.