Soko Stuttgart

Jens räumt ebenfalls eine Liebesbeziehung ein. Er beantwortet auch die Frage, wo der Hund geblieben ist, an dem Sandy gearbeitet hat: Er und Sandy hatten Ludmilla, die Schoßhündin des berühmten Hundemoden-Designers Daniel Karlsberg, in ihre Gewalt gebracht und ein Lösegeld gefordert - für ein neues Leben zu zweit. Bo Bollmann gibt sich komplett ahnungslos. Er will weder von dem Verhältnis seiner Frau noch von der Hundeentführung gewusst haben. Alles nur Theater, oder hat er seine Frau aus Eifersucht getötet?