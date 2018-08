Yve Burbach als Kommissarin Selma Kirsch Quelle: ZDF und Markus Fenchel

Einem breiten Publikum wurde sie durch die Serien „Mallorca – Suche nach dem Paradies“, „Verbotene Liebe“ und „Herzflimmern“ bekannt. Aber sie stand auch in Episodenhauptrollen für „Der Alte“ oder in Fernsehfilmen wie „Tod in Istanbul“ vor der Kamera. Mit Engagements am Theater an der Kö in Düsseldorf, am Theater am Dom in Köln und am Bonner Contra-Kreis-Theater bringt sie auch Bühnenerfahrung mit.