SIMON STEININGER (34), Bezirksinspektor:

In Niederösterreich geboren, kam Simon Steininger als Jugendlicher mit seinem Vater nach Wien. Seine Mutter hat die Familie verlassen. Er hatte keine einfache Kindheit. Doch Simon hat gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen und das Beste aus Situationen herauszuholen. Sein Motto: „Deal with it“: egal, wie es kommt, ich packe das. Er kennt durch seine Undercover Tätigkeit die Sprache der Straße. Es fällt Simon leicht, das Vertrauen seines Gegenübers zu gewinnen, weil er authentisch, klar und offen ist.

In seiner Funktion als V-Mann war er sehr gut und gewohnt, alles sofort und selbst zu entscheiden. Simon tritt seine neue Stelle mit Kompetenz und Selbstbewusstsein an, muss aber erst lernen, sich im Team einzufügen und Regeln zu akzeptieren.

Simon geht direkt auf Menschen zu, spricht Sachen und Gedanken klar aus. Er ist sehr direkt, ohne aber zynisch oder prollig zu sein. Alles kommt bei ihm mit einem gewissen Charme und einem breiten Lächeln an. Sein Humor ist verschmitzt, süffisant, aber niemals zynisch.