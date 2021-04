Sofias Kollegin Sherry kann auf den Videobändern des Bordells zwei Männer identifizieren, die zum Tatzeitpunkt im Haus waren. Einer davon könnte Mario Seidl sein, Ehemann von Höss und Träger eines Glitzerringes, dessen Spuren sich in Sofias Wunde befinden. Nachdem weitere schlagkräftige Beweise gegen Seidl auftauchen, muss er zugeben, bei Sofia gewesen zu sein. Auch, dass er sie geschlagen habe, weil sie ihn damit erpressen wollte, alles seinem Mann Detlef zu verraten. Der Mord sei aber passiert, als er unter der Dusche war. Danach sei er geflüchtet.



Eine neue Spur tut sich auf, als Sherry der SOKO die Zündholzschachtel eines Lokals gibt, die jener Freier verloren hat, der in der Mordnacht bei ihr war. Es ist Stevie Gruber, Felicitys Gatte. Laut Wohlfahrts Abgleichs des Fußabdruckes hat sich aber noch ein unbekannter Dritter in Sofias Zimmer aufgehalten. Könnte er ihr wahrer Mörder sein?