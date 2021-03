Anders als Fürst, der laut seiner ehemaligen Mitarbeiterin Felicitas Ambros zwar eigen, aber immer extrem nett war, bevor er vor einem halben Jahr von einer Frau über den Tisch gezogen wurde. Die unbekannte Frau war aufgrund einer Annonce in sein Leben getreten und hatte ihn um den Verstand und sehr viel Geld gebracht. Ausgerechnet seine ehemalige Mitarbeiterin Felicitas Ambros wollte er danach mit einer unbegründeten Kündigung loswerden, was auch gelang. Grund genug für sie, ihren Ex-Chef zu töten? Ihr Alibi ist schwach.



Jenes von Spiess wiederum ist wasserdicht. Er hat eine Pilgerromanze mit Stefan Hofbauer und die ganze Nacht mit ihm verbracht. Bleibt noch der verwirrte Sevelda, dessen Haushälterin Mimi ihn gut in Schach hält. Gibt es ein Geheimnis, das diese beiden miteinander teilen?