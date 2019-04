Helene Brandl stand kurz vor ihrer Hochzeit, als sie ihren Verlobten beim Fremdgehen erwischte. Im Geschäft von Alfons Mair wollte sie daraufhin den Kauf ihres Brautkleides stornieren und verschwand spurlos. Wer hat sie als Letzter gesehen, und ist ihr Entführer auch der Mörder?



Mitten in diesen Überlegungen und Ermittlungen verschwindet plötzlich Penny Lanz ebenso spurlos. Hat ihr verschmähter Lover Max, auf den Dirnberger in Pennys Wohnung stößt, etwas damit zu tun, oder derjenige, der Überwachungskameras in ihrer Wohnung installiert hat?



Hausmeister Hans Klein verhält sich verdächtig unverdächtig, und prompt findet man bei ihm die Beweise dafür, dass er ein Spanner ist. Doch ist er auch der Entführer? Die Spuren in seiner Wohnung zeigen, dass es sich bei dem Entführer auch um den Mörder von Pennys Doppelgängerin Helene Brandl handeln muss. Aber ist es der Hausmeister?