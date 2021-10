Denn dieser übernachtete öfter bei seiner Großmutter. Aber auch Erik Maurer, ihr Physiotherapeut, hätte an diesem Tag einen Termin mit Wilma gehabt. Doch das war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden. Schnell wird klar, dass die ehemalige Richterin genau gegen ihn ein Urteil wegen Verdachts des Mordes an seiner Mutter ausgesprochen hatte.



Nachdem die junge, ehrgeizige Anwältin Katja Klett die Geschichte wieder ins Rollen brachte, wurde der Prozess neu aufgerollt und Maurer für unschuldig erklärt. Auf seine mögliche Rache angesprochen, streut Erik Zweifel in Bezug auf alle Familienmitglieder und versucht mit allen möglichen psychologischen Tricks, das SOKO-Team zu beeinflussen. Doch wer ist Wilmas Mörder?