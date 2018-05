Der ehemalige Journalist Tom Baier lästert in seinem Blog über wiederkehrende Alkoholsucht, Unterschlagung von Sponsorengeldern und Missbrauch Abhängiger unter den Judo-Sportlern. In der SOKO-Zentrale überschlagen sich derweil die Ereignisse. Es gibt großen Presserummel um Dominik Langeders Tod. Außerdem bricht SOKO-Chef Oberst Dirnberger in seinem Büro zusammen und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Helmuth Nowak wird zum Interimschef ernannt. Carl Ribarski und seine Kollegin Penny Lanz sammeln unterdessen immer mehr Hinweise: Langeder soll ein Verhältnis mit der 16-jährigen Judo-Hoffnung Johanna Stanzig gehabt haben, deren Freund Oliver Schwarz sich gegenüber dem SOKO-Team auffällig abweisend verhält.



Aber auch Isolde Langeder scheint es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. In Langeders Villa finden die Ermittler belastende Unterlagen: Spendengelder für den Judoverein wurden unterschlagen. Durch einen Zufall kommen die Ermittler schließlich auf die richtige Spur.