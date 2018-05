Das schwarze Schiff

Im Polizeigebäude begegnet Novolescu Kapitän Mannhart, der daraufhin plötzlich den Mord an Dobler gesteht. Seine Aussage ist allerdings so widersprüchlich, dass ihm keiner glauben mag.



Bei der Untersuchung von Doblers Hotelzimmer findet Helmuth Nowak einen Brief auf Rumänisch. Carl bittet Maria Novolescu, die als Lektorin in einem deutsch-rumänischen Verlag arbeitet, den Brief zu übersetzen. Was wollte ein rumänischer Anwalt von dem Spediteur Dobler?