Der Austausch

Georgische Mafiosi stürmen die SOKO-Zentrale und verüben die Tat. Die SOKO-Ermittler können sich in einen kugelsicheren Raum flüchten. Doch Helmuth Nowak wird von den Mafiosi überwältigt und verschleppt. Mithilfe des Sondereinsatzkommandos Cobra soll nun weiter vorgegangen werden. Dessen Einsatzleiter Armin Redl unterstützt das SOKO-Team bei den Ermittlungen.



In einer von den Mafiosi angemieteten Wohnung finden die Ermittler eine Streichholzschachtel mit dem Namen eines georgischen Lokals. Da sie auch Fotos finden, auf denen der Inhaber Leonidse gemeinsam mit Berdan Dadiani abgebildet ist, nehmen sie den Gastwirt zur Befragung mit auf die Wache. Dort ist eine Videobotschaft der Entführer eingegangen, in der diese ihre Bedingungen für einen Austausch zwischen Dadiani und Helmuth Nowak stellen.



Während Penny Lanz und Carl Ribarski verzweifelt nach Hinweisen suchen, soll die Cobra den Austausch durchführen. Doch in letzter Sekunde wird die Operation vom Leiter des BKA, Kanter, abgebrochen. Kann das Versteck von Helmuth Nowak noch rechtzeitig gefunden werden? Schafft Carl es, den Einsatzleiter dazu zu bringen, seine Dienstanweisung zu missachten, um Helmuth zu retten?