Der Tat verdächtigt wird Journalist Tom Greiser, der wegen eines geplanten Artikels über die Hilfsorganisation in Streit mit dem Arzt geraten war. Außerdem Paul Thierne, der Ehemann von Weidenfellners Kollegin Alice. Mit ihr hatte Weidenfellner eine Affäre.



Im Lauf der Ermittlungen entdeckt die SOKO dann etwas Brisantes: Dr. Nerdai, Einsatzkoordinator von "Doctors for all", hat seine Position für sexuelle Übergriffe ausgenutzt. Weidenfellner wollte ihn auffliegen lassen. Um Zeit zu gewinnen, hat Nerdai das angebliche Ebola-Virus entdeckt und die Quarantäne ausgerufen. So wollte er Zeit schinden, um die Leiche und damit mögliche Beweise gegen ihn zu vernichten. Gelingt es Carl Ribarski, ihn in letzter Sekunde zu stoppen, bevor alle Spuren verbrannt werden?