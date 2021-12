Der pensionierte Bundesheer-Oberst soll sich nicht nur lautstark über den Lärm beschwert haben, sondern es habe auch massive Drohungen gegen die Partygäste gegeben.



Während Maries Mutter mit ihrem Lebensgefährten ein lauschiges Date in einem Hotel verbrachte, soll laut Unterberger die Party eskaliert sein. Die von den Partygästen beschriebene großartige und harmonische Stimmung sei erlogen. Tatsächlich tauchen Fotos und Posts im Internet auf, die das Gegenteil zeigen - Marie war schlicht und ergreifend überfordert vom wilden Treiben ihrer Freunde. Sie machten auch nicht halt vor einem Einbruch in Unterbergers Haus, um dort Alkohol zu stehlen. War das der Auslöser für ihn, seine Wut an Marie abzureagieren?



Doch wie sich zeigt, waren Unterberger und das Mädchen sogar befreundet. Was genau ist in dieser Nacht zwischen ihnen passiert? Die Spuren am Opfer führen das SOKO-Team zu einer Handyhülle. Gehört sie Maries Mörder?