Dietrich Siegl

In den folgenden Jahren hatte er Engagements an verschiedenen Theatern in Wien und spielte hier unter anderem von 1998 bis 2000 am Burgthater in dem Stück "Professor Bernhardi" die Rolle des Dr. Löwenstein. 2003 startete er das Soloprogramm "In Gott´s Nam´ oder Wie ich kein Rockstar wurde". Am Wiener Theater in der Josefstadt stand er 2003 in dem Stück "Die Gigerln von Wien" unter der Regie von Isabella Suppanz und 2011 bis 2012 in Michael Gampes "Blütenträume" auf der Bühne.