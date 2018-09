Dirnbergers Dinner

In Matteos Wohnung wurde einer von zehn illegalen Flüchtlingen tot aufgefunden. Während Ronja noch mit Otto diskutiert, eskaliert plötzlich die Situation. Ihr Begleiter Thomas fischt eine Waffe aus seinem Rucksack und nimmt alle Anwesenden als Geiseln.



Dr. Beck und Carl werden gefesselt und in den oberen Teil des Hauses geschafft. Doch niemand weiß, dass Penny sich dort befindet. Dank ihr kann sich Carl von den Fesseln befreien und Ronjas zweiten Begleiter Greg überwältigen. Doch im unteren Stock geht es hoch her. Dirnbergers Ehefrau Barbara wurde angeschossen. Alle Nerven liegen blank. Dirnberger soll Helmuth dazu bringen, Matteo bis zu einem bestimmten Zeitpunkt freizulassen. Wird es die SOKO schaffen, heil aus dieser Geschichte herauszukommen?