Donauweibchen

Bahr befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß und ist in ambulanter Behandlung bei Psychiater Dr. Thomas Anger. Helmuth Nowak und sein Kollege Carl Ribarski befragen Bahr in dessen Wohnung. Er bestreitet, irgendetwas mit dem Mord zu tun zu haben. Dennoch beschließen die Ermittler, ihn rund um die Uhr beschatten zu lassen.



Kurz darauf werden Carl Ribarski und seine Kollegen zu einem zweiten Leichenfund an die Donau gerufen. Penny Lanz berichtet aufgelöst, dass die Tote diesmal keine Unbekannte ist. Es handelt sich um Moni Pribil. Hatte Anton Bahr trotz Überwachung die Möglichkeit zu morden?



Zur Sicherheit wird er weiter observiert. Als Helmuth und Carl ihn bei seiner Arbeit im Tiergarten Schönbrunn beim Diebstahl von Insulinampullen beobachten, flüchtet Bahr mit seinem Auto. Wozu braucht er die Ampullen? Da erhält der Fall plötzlich eine Wende, mit der die Ermittler nicht gerechnet haben.