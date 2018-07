Je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto klarer wird, dass fast alle Anwesenden ein Mordmotiv gehabt hätten: Alois Hirschmeier, weil sein Sohn Stefan ihn nach Überschreibung des gesamten Hofes in ein Altersheim abschieben wollte. Stefans gehörnte Ehefrau Elisabeth, die über die vergangenen 20 Jahre hinweg mit einer Geliebten in Wien betrogen wurde. Und dann gibt es auch noch einen unehelichen Sohn: Julian, der auf Umwegen als Praktikant auf dem Weingut beschäftigt ist und auf ein stattliches Erbe hoffen kann.



Auch der wütende Nachbar Wurlitzer, dem Stefan Hirschmeier den besten Weinberg abgeluchst hat, kommt als Täter infrage.



Nach und nach enträtseln die SOKO-Ermittler die verwirrenden Familienverhältnisse, decken die wahren Hintergründe des Mordes auf und verhindern in letzter Sekunde eine zweite Tragödie auf dem Weingut.