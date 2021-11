Könnte sie etwas mit Grünwalds Tod zu tun haben? Stieglers Vater erzählt vom schlechten Verhältnis zwischen dem Ermordeten und Ramona. War sie doch vor allem deshalb in die Forschung und zu Grünwald gegangen, um ihrer Mutter das Leben zu retten. Bernsteins versuchte Flucht vor Carl und Klaus macht ihn hochverdächtig. Wie sich herausstellt, hat er die beiden mit Geldeintreibern verwechselt.



Bernstein und seine Assistentin Kira geben sich ein gegenseitiges Alibi. Zum Tatzeitpunkt hätten sie gemeinsam im Forschungslabor gearbeitet. Kira erzählt von Grünwalds Zudringlichkeiten und einem angeblichen Schutzraum in seinem Haus. Als Penny bei Ramona ein Buch mit eindeutiger Widmung findet und in Grünwalds Haus ein Kästchen mit einem Schlüssel auftaucht, ahnt sie, wohin Ramona verschwunden sein könnte. Doch wer hat ihren Chef auf dem Gewissen?