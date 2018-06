Flächenbrand

Nach der Analyse der Spurensicherung steht fest, dass einige der Suchtmittel, die bei der Bootsparty konsumiert wurden, aus Schwarzimporten stammen. Daher befragen Carl Ribarski und sein Kollege Helmuth Nowak Strobl in dessen Villa. Nach einem kurzen Gespräch überschlagen sich die Ereignisse: Heckenschützen versuchen Strobl, dessen Familie und die Ermittler zu erschießen. Alle bleiben unverletzt.



Für das SOKO-Team steht fest, dass "OMTAXA" Enzo und seine Familie zum Schweigen bringen will. Daraufhin wird Strobl mit seiner Familie an einen sicheren Ort gebracht. Doch durch das unbedachte Verhalten von Toni, Enzos Sohn, der dessen Anwalt, Dr. Gubser anruft, sind sie dort nicht mehr sicher. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.