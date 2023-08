Nach einiger Überzeugungsarbeit finden Penny Lanz und Dr. Franziska Beck heraus, mit wem sie es zu tun haben. Dr. Beck schafft es in einem unbeobachteten Moment, einen Videoanruf zu starten, um so das SOKO-Team an den Geschehnissen auf dem Dach teilhaben zu lassen. Behutsam sammeln sie nach und nach Informationen zu den Hintergründen des geplanten Suizids.



Im Glauben, seinen besten Freund Paul Jäger auf einer Party in der vergangenen Nacht erschlagen zu haben, hat Fabian den Entschluss gefasst, sich umzubringen. Die vermeintlich romantischen Hintergründe Theresas stellen sich als Schuldgefühle gegenüber Fabian heraus. Diese hatte in der vergangenen Nacht mit Paul geschlafen, um ihn über den Tod seiner Freundin hinwegzutrösten. Es kam zum Streit zwischen den Freunden.



Doch dann interveniert ein Außenstehender, der scheinbar Fabians Suizidpläne unterstützen will. Wer steckt dahinter? Hat es etwas mit Pauls Tod zu tun?