Michaela Löwe ist Chefin des mächtigen Löwe-Imperiums.



Der einzige brauchbare Fingerabdruck in Sonjas Wohnung gehört dem Kleinkriminellen Rudi Radinger: Sonja wollte von ihm etwas über seinen Job in einem Lagerhaus der Löwes wissen. Die Hinweise verdichten sich, dass die Familie in kriminelle Geschäfte verwickelt ist.



Kurz darauf wird ein Attentat auf Michaela Löwe verübt. Die SOKO Wien ermittelt unter Hochdruck.