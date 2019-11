Eifler hat zwar Strobls Geldschulden eingetrieben, will aber mit dem Mord nichts zu tun haben. Er behauptet sogar, dass Alleinerbin Lea andeutete, ihren Mann unbedingt loswerden zu wollen. Strobls letzter Anruf vor seinem Tod galt allerdings Ella Glockner, die mit ihrem Mann Tom auch im Haus wohnt. Sie gibt eine Affäre mit Strobl zu, was ihren Mann Tom in den Kreis der Verdächtigen rutschen lässt. Tatsächlich stammen die Goldspuren im Gesicht des Toten mit hoher Wahrscheinlichkeit von Toms Ehering, als er Strobl mittels Faustschlag klarmachen wollte, die Finger von Ella zu lassen.



Aus Wohlfahrts neuerlichen Untersuchungen ergeben sich überraschende Erkenntnisse: Neben den selbst konsumierten Drogen wurde Strobl sukzessive durch Beimischungen in seinen Lebensmitteln vergiftet. Wer im Haus wollte ihn so dringend loswerden?