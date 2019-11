Während Beck eine verräterische Farbspur vom Tatort untersucht, die zu einem möglichen anderen Täter führen könnte, recherchiert das Team das Versteck von Wohlfahrt. Wahrscheinlich ist er in einer der vielen Immobilien des neureichen Blaschegg eingesperrt.



Ein Haarfärbemittel führt zu Friseur Phillip Schüller. Ribarski erfährt, dass Ruska am Tag des Verbrechens bei ihm war und ein Blondierungsmittel auf Schüllers Schuhe gekippt hatte. Der Friseur gibt zu, dass er später noch bei Ruskas Wohnung war, weil er seine finanzielle Misere klären wollte, in die er dank des Vermögensberaters geraten war.



Die Tatsache, dass auch Schüller eine Affäre mit Nadia hatte, lässt das Ganze in einem anderen Licht erscheinen. Wollte Schüller nicht nur den verhassten Geldgeber loswerden, sondern auch den Nebenbuhler seiner Angebeteten?