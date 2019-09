Lilian Klebow

Zu ihren wichtigsten Rollen zählen unter anderem die Rolle der Christine in Arthur Schnitzlers "Liebelei", die Erna in "Das weite Land", die Figur der Jenny in "The Shape of Things" und eine Rolle in einer Inszenierung von Friedrich Schillers "Maria Stuart". In Goethes "Die Mitschuldigen" wirkte sie in der Figur der Lili Schönemann mit.