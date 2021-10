Erst Elisabeth Fürst, Bergers Kontaktperson, bringt Licht ins Dunkel des seit scheinbar erst sechs Monaten existierenden Mannes, der bei Buchhändler Werner Flick innerhalb einer Resozialisierungsmaßnahme untergekommen war.



Arvid Reinke, wie er tatsächlich heißt, war nicht nur Mitarbeiter des deutschen Pharmakonzerns Votec, sondern Chefentwickler eines zugelassenen Schmerzmittels, das im schlimmsten Fall zu Herzstillstand führt.



Doch wieso wurde Berger just von jener Anwältin verteidigt, deren Vater die Zweigstelle von Votec in Wien vertrat? Und was könnte die scheinbar ahnungslose Bianca Heis, die schwangere Freundin des Opfers, mit alledem zu tun haben? Wird der Schlüsselbund, den Alsass so dringlich übergeben wollte, zur Lösung des Falles führen und den wahren Mörder entlarven?