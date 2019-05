Auch ein vom Markt gedrängter Backwaren-Konkurrent könnte auf Rache sinnen. Alle drei werden während der geplanten Geldübergabe, die Claras Mann Armin machen soll, überwacht. Doch der Entführer trickst alle aus und kann mit dem Geld entkommen.



Auf dem zurückgelassenen Trolley wird ein Haar gefunden. Das führt die Ermittler zu Julia Wagner, Claras Assistentin. In der Zwischenzeit sind die GPS-Daten mit dem Fundort der Entführten eingetroffen. Clara ist tot. Die teure Kette, die sie am Tag der Entführung trug, ist verschwunden.



Plötzlich taucht Natalie, die jüngere Tochter der Toten auf. In ihrer geballten Faust hält sie die Kette ihrer Mutter. Nur der Täter kann sie zurückgebracht haben. Wer aus ihrer Familie hat die unfassbare Tat begangen?