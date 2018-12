Quantensprung

Natürlich möchte sie so schnell wie möglich zurück. Davor muss sie es aber schaffen, der SOKO in der neuen Welt klarzumachen, dass sie weder verrückt noch kriminell ist. Nachdem Spiegel hier entführt wurde, versucht sie ihr Glück bei seinem Assistenten Viktor Küng, nichts ahnend von seiner Rolle als Mitglied einer radikalen Gruppierung, die verhindern möchte, dass Spiegels Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit bekannt werden.



Die neue SOKO kann gerade noch verhindern, dass er Penny etwas antut, doch beim Verhör begeht er Selbstmord, um sein Geheimnis zu bewahren. Penny schafft es, den entführten Professor zu finden. Kurz bevor er stirbt, erfährt sie, wo sich das versteckte Labor befindet. Sie hat nur eine Chance, wieder in ihre alte Welt zurückzukehren, doch auf den letzten Metern versucht jemand, sie zu stoppen, jemand, mit dem sie absolut nicht gerechnet hat. Wird sie ihre alte Welt jemals wiedersehen?