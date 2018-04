Major Carl Ribarski ruft die Nummer zurück und landet bei Ulrich Winter, dem Schwiegervater des Opfers, dem er und sein Kollege Helmuth Nowak daraufhin einen Besuch abstatten.



Unterdessen kann die Spurensicherung einen unleserlichen Zettel wiederherstellen, der bei der Leiche gefunden wurde und auf dem die Adresse eines Frauenschutzhauses steht. Während Revierinspektorin Penny Lanz zu der Einrichtung fährt, um deren Leiterin Klara Maschke zu befragen, sprechen Helmuth und Carl mit Ulrich Winter. Der Ex-Häftling ist sichtlich erfreut über den Tod seines Schwiegersohnes, weiß aber angeblich nicht, wo sich seine Tochter und Enkelin aufhalten.



Von der Leiterin des Frauenhauses erfährt Penny, dass Vera Hoffmann und ihre Tochter dort untergebracht waren, aber genau zu dem Zeitpunkt verlegt wurden, an dem Horst Hoffmann starb.



Kurz darauf kann das SOKO-Team im Frauenhaus Blutspuren sicherstellen. Auch die Untersuchung der Leiche bringt die Ermittler weiter. Unter den Fingernägeln des Opfers befinden sich Gewebespuren von Ulrich Winter. Als Oberst Dirnberger ihn damit konfrontieren will, trifft er Winters Enkelin Nicole bei ihm an, die sich heimlich mit ihrem Großvater trifft.



Dirnberger verhört anschließend beide auf der Wache und bittet auch Vera Hoffmann dazu, die ihrem Vater deutlich zu verstehen gibt, dass er sie endlich in Ruhe lassen soll. Doch als Ulrich Winter seiner Tochter beim Abschied noch etwas ins Ohr flüstert, werden Carl und seine Kollegen hellhörig.