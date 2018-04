Die SOKO findet Schleifspuren Richtung Donau und Ritters blutige Brille am Ufer. Alles deutet darauf hin, dass er ins Wasser geworfen wurde. Die zweite Blutspur an der Brille führt zum vorbestraften Rafi Kilic. Dieser ist ein Mitarbeiter Praschaks, von dem der Auftrag zum Diebstahl kam.



Ist er auch verantwortlich für den Mord? Laut Aussage von Kilic und seinem Helfer hat keiner von ihnen Ritter in die Donau geworfen. Als Penny sich intensiver mit der Familiensituation der Ritters beschäftigt, kommt sie darauf, dass Doris eine Affäre mit Bernhards bestem Freund Dr. Kolm hatte. Außerdem gibt es eine kürzlich abgeschlossene Lebensversicherung, und zudem hat Bernhard ihr eine schwere Krankheit verschwiegen. Was bedeutet das alles?