Treue, Ehre, Mord

Vielleicht war es die Nummer zwei in der Burschenschaft, Christian Schiller, der Probleme mit dem Toten hatte? Oder spielte sich das Ganze auf einer noch persönlicheren Ebene ab? Norbert Schwingel drangsalierte den Anwärter Martin Katz seit Monaten. Außerdem stellte er ein demütigendes Video über ihn online. Das ist umso schlimmer, weil das Opfer noch bis vor wenigen Wochen mit dessen Schwester Claudia Katz zusammen war. Verlief die Trennung der beiden tatsächlich so einvernehmlich, wie sie behauptet?



Welches Geheimnis trägt Dr. Beate Mertens mit sich herum? Aus welchem Grund hatte sie Schwingel plötzlich besser benotet als zuvor, obwohl seine Leistungen nach wie vor genauso schlecht waren? Sie behauptet, ihre Medizinstudenten kaum zu kennen. Doch die Telefonnachweise des Toten zeigen, dass er in regem Kontakt mit seiner Professorin war.